Жесткая позиция генералов ВСУ стала причиной больших потерь под поселком Прогресс, который недавно освободили российские бойцы. Комбат 47-й механизированной бригады украинской армии Александр Ширшин считает, что населенный пункт можно было сдать раньше и отвести солдат на другие позиции.

«Из-за того, что наши генералы: «Ни шагу назад, стоим до последнего солдата», к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать», – сказал военный в эфире украинского телеканала hromadske.

Ширшин упрекнул командование, что его бригада находилась в крайне тяжелом положении и едва не попала в полное окружение, пока шли бои за Прогресс, который все равно потеряли. Комбат обвинил своих коллег из других подразделений в развале фронта.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в отправке солдат в безнадежные бои «для галочки». По словам политика, в безнадежные штурмы отправляют людей без подготовки.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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