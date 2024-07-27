Российские войска взяли под контроль поселок Лозоватское в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Миноброны РФ о ходе специальной военной операции. За прошедшие сутки ВС России нанесли поражение силам ВСУ на всех фронтах спецоперации, отбили шесть атак и контратак противника, уничтожив до 1910 украинских боевиков.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой народной республики», – сообщили в ведомстве. Также нанесено поражение силам шести бригад ВСУ у Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой в ДНР и отражены три контратаки противника. ВСУ потеряли до 425 боевиков, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США.

В Харьковской области суточные потери ВСУ составили до 165 боевиков. Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику пяти бригад противника под Липцами, Тихим, Петровкой, Байраком и Волчанском. Кроме того, разбиты два склада боеприпасов, три боевые бронемашины, четыре гаубицы, в том числе американская М777.

Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, ударив по формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в ДНР, ЛНР и Харьковской области и уничтожив до 570 боевиков, танк, четыре автомобиля и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в ДНР. Противник лишился до 540 боевиков. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станция РЭБ «Анклав-Н», четыре боевые бронемашины и другая техника.

Силы группировки «Восток» уничтожили до 125 украинских боевиков. Бойцы улучшили положение по переднему краю, разгромив живую силу и технику трех бригад теробороны в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 65-й четырех бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях области, уничтожив до 85 боевиков.

Всего в течение суток российские войска разбили две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения, склад боеприпасов, а также поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах.

Силами ПВО сбиты десять реактивных снарядов HIMARS, 81 беспилотник, в том числе 37 вне зоны спецоперации.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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