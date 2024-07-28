ВС РФ освободили еще два поселения в ДНР и уничтожили локатор ЗРК Patriot

Российская армия взяла под контроль села Прогресс и Евгеновка на Покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. ВС РФ за минувшие сутки поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах. Общие потери украинских войск составили до 1930 боевиков.

«Подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой народной республики», – сказано в сообщении.

Бойцы этой группировки нанесли поражение силам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное в ДНР и отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 385 боевиков.

Подразделения группировки «Север» ударили по ВСУ в Харьковской области – у Волчанска, Тихого и Великих Проходов, а также отбили две контратаки противника. За сутки украинские силы лишились до 205 боевиков и склада боеприпасов.

В то же время группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах Табаевки и Купянска-Узлового в Харьковской области, а также около Красного Лимана в ДНР. Суточные потери ВСУ составили до 540 боевиков. Также уничтожены восемь складов боеприпасов ВСУ.

«Южная» группировка войск также заняла новые более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ у Курахово, Катериновки, Константиновки, Серебрянки и Верхнекаменского в ДНР. В результате уничтожено до 560 боевиков и разбиты два склада боеприпасов.

Группировка «Восток» улучшила свое положение по переднему краю, ударив по противнику под Угледаром в ДНР, а также у Гуляйполя и Новодаровки в Запорожской области. Уничтожено три склада боеприпасов ВСУ. Противник потерял до 140 боевиков.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинским формирования в районах Работино в Запорожской области, а также Тягинки и Понятовки в Херсонской области. Суточные потери противника составили до 100 боевиков, уничтожен склад боеприпасов.

Силы ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 34 беспилотника, в том числе 12 вне зоны спецоперации.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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