Российские войска установили контроль над селом Волчье в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной народной операции. Населенный пункт Волчье расположен рядом с селами Прогрессе и Евгеновка на Покровском направлении, об освобождении которых ведомство объявило накануне.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение», – говорится в сообщении Минобороны. Российские военные также нанесли поражение силам шести бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая в ДНР и отразили восемь контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 400 боевиков танк, три боевые бронемашины, в том числе американскую БМП «Bradley» и другую технику.

Всего за сутки ВС РФ уничтожили до 1885 украинских боевиков, отразив 18 контратак ВСУ и нанеся удары по живой силе и технике противника на всех фронтах СВО. Украинские формирования лишились почти 90 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, автомобилей, орудий артиллерии и станций РЭБ и контрбатарейной борьбы. Также разбиты 12 полевых складов боеприпасов украинской армии.

Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах Павловки и Константиновки в Сумской области, а также в Харьковской области, уничтожив свыше 220 боевиков. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, атаковав позиции ВСУ, теробороны и нацгвардии в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Противник лишился до 480 боевиков.

Группировка войск «Восток» также улучшила свои позиции, поразив силы противника в ДНР и в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 130 боевиков. Группировка войск «Юг» заняла более выгодные рубежи и позиции, уничтожив до 570 украинских боевиков в ДНР.

В то же время, силы группировки войск «Днепр» нанесли удары по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял до 85 боевиков.

Кроме того, как сообщает Минобороны, российские военные в результате удара по одному из аэродромов противника уничтожили штурмовик Су-25, а также радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М».

Всего в течение суток поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Вместе с тем, средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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