ВС РФ отразили восемь контратак и уничтожили более двух тысяч боевиков ВСУ

Армия России отбила восемь контратак штурмовых групп ВСУ за последние сутки. Киевский режим потерял более двух тысяч боевиков и наемников, десятки единиц боевой техники и восемь складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки войск «Север» отражено две контратаки. Бойцы ВС РФ нанесли поражение механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Тихое, Липцы, Старица и Волчанск в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, отбили две контратаки и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназа «Азов»* и отдельной бригады теробороны в районах Синьковки в Харьковской области, Новосадового, Красного Лимана в ДНР, Невского, и Макеевки в ЛНР.

Центральная группировка войск отразила три контратаки и продолжила продвижение в западном направлении. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Желанное, Новгородское, Гродовка и Воздвиженка ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, отбили контратаку и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Часова Яра, Верхнекаменского, Северска и Катериновки в ДНР.

Восточная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Великая Новоселка, Водяное в ДНР и Зализничное Запорожской области.

В зоне ответственности группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Лугового, Пятихатки Запорожской области и Тягинки Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки составили 2 130 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard», пять броневиков, 24 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки «Krab» и «Paladin», четыре артсистемы М777, три пушки Д-20 и десять Д-30, четыре орудия L-119, две гаубицы FH-70 и две «Мста-Б», две пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и две станции РЭБ «Анклав-Н». Кроме того, уничтожены восемь складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 42 беспилотника.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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