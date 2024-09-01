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Воскресенье, 1 сентября 2024, 12:41 мск

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ВС РФ разгромили израильскую станцию воздушного наблюдения и цеха по сборке беспилотников

За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России был нанесен удар по местам скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Как говорится в сводке министерства обороны РФ, уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, шесть американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Vampire» чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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