Российские войска освободили еще два поселка в Донецкой народной республике и продолжили продвижение в глубины обороны противника. Как сообщается в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, за сутки на всех направлениях уничтожено в общей сложности почти 2000 украинских боевиков.

В результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Выемка. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Острого, Зализнянского, Часова Яра, Ступочки и Антоновки в ДНР. При этом были отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны.

На этом направлении противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, британская 105-мм гаубица L-119 и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье и продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово. При этом отражено восемь контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пять 122-мм гаубиц Д-30.

На остальных направлениях ВСУ потеряли в общей сложности порядка 700 боевиков, несколько единиц бронетехники и артиллерии, в том числе иностранного производства, и шесть полевых складов с боеприпасами.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube