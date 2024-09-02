Армия России освободила село Скучное в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Кроме того, ВС РФ отразили 12 контратак штурмовых групп противника, уничтожив до 1,6 тыс. боевиков киевского режима. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. На этом направлении отражены девять контратак штурмовых групп механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Западная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Торское в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

На Волчанском и Липцовском направлениях подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Харьков и Волчанск Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, отбили одну контратаку и нанесли поражение войскам противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Максимильяновка в ДНР.

Восточная группировка войск отразила две контратаки и заняла более выгодные рубежи и позиции, поражая подразделения врага в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в ДНР.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Новоданиловки, Лобкового Запорожской области, Токаревки, Берислава Херсонской области и города Херсон.

За сутки потери противника поставили 1690 военнослужащих, четыре броневика, 19 автомобилей, 19 артустановок. Также уничтожены 12 полевых складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы «Hammer», 26 реактивных снарядов «Vampire» и 30 беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube