Средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а российские бойцы на земле уничтожили более 2000 украинских боевиков за сутки, следует из данных Минобороны РФ.

ПВО также сбила три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 37 беспилотников.

Группировка «Север» на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях разбила противника под Липцами, Дергачами и Волчанском Харьковской области и уничтожила более 150 украинских военных, танк, боевую бронемашину.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение около Купянска, Петропавловки Харьковской области, Торского в ДНР, Серебрянского лесничества и ликвидировала до 450 боевиков, девять полевых складов боеприпасов.

«Южная» группировка продолжила продвигаться вглубь обороны противника и уничтожила до 710 военных, пять полевых складов боеприпасов, станцию РЭБ «Анклав-Н» в районе Звановки, Предтечино, Григоровки, Часова Яра и Белой Горы в ДНР.

Группировка «Центр» также продвинулась в глубину обороны противника под Дружбой, Пантелеймоновкой, Розовкой, Селидово, Гродовкой и Заветным в ДНР. ВСУ лишились до 490 человек, четыре ББМ.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и позиции и ликвидировала до 150 украинских военных около Богатыря, Водяного и Угледара в ДНР.

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила до 60 боевиков в районе Новоданиловки Запорожской области, Берислава, Токаревки и Казацкого Херсонской области.

За стуки противник лишился 122-мм боевой машины РСЗО «Град», двух 122-мм гаубиц Д-30; одной 152-мм самоходки «Акация», гаубицы «Мста-Б» и двух Д-20. Также уничтожены три самоходки Krab польского производства калибра 155 мм, гаубица FH-70 производства Великобритании и две гаубицы того же калибра; гаубица М777 и две самоходки Paladin калибра 155 мм производства США. Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия разбили склад авиационных средств поражения и скопления боевиков и техники в 149 районах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube