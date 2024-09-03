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Вторник, 3 сентября 2024, 18:04 мск

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США близки к решению о передаче Киеву ракет большой дальности – Reuters

В распоряжении ВСУ дроны и ракеты собственного производства дальностью 1,5 тысячи километров. Об этом заявил Министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин американской телекомпании CNN. По его словам, это вооружение уже применяется для ударов по России.

«У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров... И вы видели, что они эффективны», – цитирует слова Камышина РИА «Новости».

В феврале Камышин заявлял, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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