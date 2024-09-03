Российская артиллерия уничтожила чешскую РСЗО «Vampire» ВСУ в Сумской области (ВИДЕО)

Российская артиллерия уничтожила в Сумской области реактивную систему залпового огня «Vampire» чешского производства, которая была обнаружена в ходе разведывательных мероприятий.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате удара высокоточным снарядом «Краснополь» боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства была уничтожена вместе с расчётом», – уточнили в министерстве обороны РФ.

Сумы, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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