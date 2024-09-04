МО РФ раскрыло подробности ударов по учебному центру в Полтаве и ВПК Украины

Вооруженные Силы РФ нанесли удары высокоточным оружием по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и объектам ВПК Украины во Львове. Разбиты скопления боевиков и иностранных инструкторов, а также ремонтные цеха для ракетного вооружения.

По данным Минобороны РФ, 3 сентября нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ. Там иностранные инструкторы готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов дронов, которые участвовали в ударах по гражданским объектам на российской территории.

Утром 4 сентября ВС РФ ударили по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове, где ремонтировали и собирали электронные компоненты для авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Для группового удара использовали высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические комплексы «Кинжал» и ударные БПЛА.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подтвердили в министерстве.

Накануне сообщалось о применении «Искандера» для удара по учебному центру в Полтаве. Предварительно, более 100 человек убиты, несколько сотен ранены.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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