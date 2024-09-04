ВС РФ освободили Карловку и Пречистовку в ДНР

Российские силы взяли под контроль Карловку и Пречистовку в Донецкой Народной Республике. За сутки уничтожены почти 2000 украинских боевиков и девять складов с боеприпасами, следует из сводки Минобороны РФ.

Бойцы группировки «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка в ДНР и ликвидировали более 480 военных ВСУ, боевая бронемашину MaxxPro производства США около Щербиновки, Дзержинска, Украинска, Димитрова и Селидово.

Группировка «Восток» освободила населенный пункт Пречистовка в ДНР и уничтожила до 150 украинских боевиков под Шахтерским, Добровольем в ДНР, Приютным Запорожской области.

Бойцы группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях ликвидировали до 75 боевиков, бронетранспортер, склад боеприпасов. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и ликвидировала до 480 военных, БМП, пять полевых складов боеприпасов.

«Южная» группировка также улучшила тактическое положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 670 человек, склад боеприпасов. Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила до 80 украинских военных, два склада боеприпасов и станцию РЭБ.

За сутки средства ПВО сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS, 30 БПЛА. Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили скопления боевиков и военной техники в 129 районах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube