При освобождении населенного пункта Пречистовка в Донецкой народной республике подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях. Видеокадры позора противника опубликовало министерство обороны РФ.

«Массовое бегство украинских военнослужащих в направлении Золотая Нива-Шахтерское зафиксировано подразделением БпЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток», – прокомментировали видео в ведомстве.

Донецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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