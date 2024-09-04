российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 сентября 2024, 17:39 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны РФ показало кадры бегства ВСУ при взятии Пречистовки (ВИДЕО)

При освобождении населенного пункта Пречистовка в Донецкой народной республике подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях. Видеокадры позора противника опубликовало министерство обороны РФ.

«Массовое бегство украинских военнослужащих в направлении Золотая Нива-Шахтерское зафиксировано подразделением БпЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток», – прокомментировали видео в ведомстве.

Донецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Бои в Курской области: за сутки армия России уничтожила 450 боевиков и 15 единиц бронетехники ВСУ / Захарова предупредила Киев о «болезненных» ответных шагах на новую агрессию / Британские врачи бьют тревогу из-за супербактерий у солдат ВСУ / Джонсон призвал мобилизовать молодежь на Украине и снести Крымский мост / Зеленский заявил о планах бессрочно удерживать приграничные районы Курской области / В Чернобыльской зоне начался сильный пожар / На Украине возбудили уголовное дело против военных после удара по Полтаве / В Киеве похвастались ударами по России дальнобойными ракетами собственного производства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Видеорепортаж, Конфликт на Украине, Россия, Украина,