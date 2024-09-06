Лондон отправит Киеву 650 многоцелевых ракетных систем

Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракетных систем (LMM) для укрепления противовоздушной обороны. Стоимость нового пакета военной помощи составила 162 млн фунтов стерлингов или более 213 млн долларов, сообщило министерство обороны страны.

«Великобритания поставит Украине 650 LMM в рамках обязательств нового правительства перед Украиной. Великобритания продолжит наращивать поддержку в ближайшие месяцы. Министр обороны подтвердил, что артиллерийские боеприпасы на сумму 300 млн фунтов стерлингов начнут поставляться к концу этого года для поддержки военных усилий Украины», – говорится в сообщении министерства.

Минобороны подчеркнуло, что ракеты отличаются высокой универсальностью и могут запускаться с различных платформ на суше, на море и в воздухе. Они станут частью поставок в рамках нового договора о поддержке экспорта оборонной продукции, подписанного с Киевом на сумму 3,5 млрд фунтов стерлингов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сумму военной помощи Евросоюза для Украины – 43,5 млрд евро. Дипломат пообещал, что поддержка будет продолжена.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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