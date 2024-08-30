Боррель назвал сумму военной помощи ЕС для Киева

Европейский союз оказал Киеву только военную помощь на 43,5 млрд евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, поддержка будет продолжена.

Боррель отметил, что новые транши военной помощи Украине осуществляются с помощью перенаправления доходов от «замороженных» российских активов. «Мы уже перевели 1,4 миллиарда доходов от иммобилизованных российских активов… Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине», – уточнил Боррель (цитата по «Прайм»).

Ранее в Кремле заявляли, что передача Киеву доходов от российских активов является воровством. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва намерена подготовить юридический ответ на эти меры.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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