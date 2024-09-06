ФРГ передаст Украине еще 12 самоходок

Минобороны ФРГ сообщило о решении отправить Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок. Половину отправят до конца этого года, вторую половину – в следующем.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о решении в кулуарах встречи «Рамштайн».
«Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 км будут поставлены в этом году, а еще шесть – в следующем году», – цитируют министра местные СМИ. Стоимость 12 САУ составит 150 млн евро.
Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракетных систем стоимостью 213 млн долларов для укрепления противовоздушной обороны.
Берлин, Наталья Рязанова
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