ФРГ передаст Украине еще 12 самоходок

Минобороны ФРГ сообщило о решении отправить Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок. Половину отправят до конца этого года, вторую половину – в следующем.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о решении в кулуарах встречи «Рамштайн».

«Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 км будут поставлены в этом году, а еще шесть – в следующем году», – цитируют министра местные СМИ. Стоимость 12 САУ составит 150 млн евро.

Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракетных систем стоимостью 213 млн долларов для укрепления противовоздушной обороны.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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