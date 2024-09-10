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Армия России освободила четыре населенных пункта в ДНР

Российские войска взяли под контроль еще четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки киевский режим потерял более двух тысяч боевиков и наемников и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Центральная группировка войск отбила восемь контратак штурмовых ВСУ и нанесла поражение в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово в ДНР.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Галицыновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

В зоне ответственности Южной группировки войск отражено четыре контратаки, нанесено поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой Народной Республики», – отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, две атаки штурмовых групп отразили бойцы группировки войск «Восток». Освобожден населенный пункт Водяное, нанесено поражение противнику в районах Доброволья, Пречистовки, Новоукраинки в ДНР и Левадного Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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