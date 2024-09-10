Северная группировка войск сорвала атаки ВСУ в Курской области

В Курской области подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак противника и сорвали попытки ударить в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе неудачных атак ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, четверо военнослужащих взяты в плен, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Тем временем, продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.

В Сумской области авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения иностранных наемников и резервов в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Кровное, Искрисковщина, Новоя Слобода, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Сумы и Ямполь.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей», – добавили в оборонном ведомстве.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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