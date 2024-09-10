В Харькове уничтожены все ТЭЦ

В Харькове уничтожены все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие город. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в холодный сезон планируется использовать мобильные котельные.

«Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там ТЭЦ все, которые были вокруг Харькова и удерживали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные небольшие, на 1 МВт, устанавливаемые местными властями», – цитируют Шмыгаля украинские СМИ.

Премьер-министр отметил, что подобные технологии будут применяться и в других городах.

Согласно экспертным оценкам, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Это будет возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре.

Харьков, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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