Киевский режим уже расстрелял большую часть баллистических ракет ATACMS из «нескольких сотен», поставленных ему США, рассказал американский чиновник местным СМИ.

«Украина израсходовала большинство из них», – приводит его слова ТАСС.

Вашингтон втайне отправил Киеву ракеты ATACMS. Наличие у ВСУ этих боеприпасов открылось позже. Киевский режим все чаще просит у США разрешения на удары вглубь российской территории этими ракетами, но Вашингтон пока отказывает.

В середине августа ВСУ использовали 12 ракет ATACMS для атаки на Крымскому мосту, но она не удалась – ракеты сбиты средствами ПВО.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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