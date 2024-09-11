российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 сентября 2024, 14:24 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украина использовала большинство полученных ракет ATACMS

Киевский режим уже расстрелял большую часть баллистических ракет ATACMS из «нескольких сотен», поставленных ему США, рассказал американский чиновник местным СМИ.

«Украина израсходовала большинство из них», – приводит его слова ТАСС.

Вашингтон втайне отправил Киеву ракеты ATACMS. Наличие у ВСУ этих боеприпасов открылось позже. Киевский режим все чаще просит у США разрешения на удары вглубь российской территории этими ракетами, но Вашингтон пока отказывает.

В середине августа ВСУ использовали 12 ракет ATACMS для атаки на Крымскому мосту, но она не удалась – ракеты сбиты средствами ПВО.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, США, Украина,