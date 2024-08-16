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Пятница, 16 августа 2024, 14:25 мск

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ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12-ю ракетами ATACMS

Сегодня ночью средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

«Все ракеты уничтожены», – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины и один поврежден.

Ранее минобороны сообщало также о ночной атаке Крымского полуострова беспилотными летательными аппаратами. Были уничтожены 5 БпЛА, а также опубликовало кадры уничтожения пяти безэкипажных катеров.

Керчь, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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