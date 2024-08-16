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Пятница, 16 августа 2024, 14:25 мск

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ВС РФ уничтожили пять безэкипажных катеров, двигавшихся в направлении Крыма (ВИДЕО)

Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения украинских морских дронов. Вертолётами Ми-8 и Ка-29 морской авиации ЧФ в акватории Черного моря были уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова, уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский режим организовал атаку с помощью воздушных и надводных беспилотников на Крым. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», – отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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