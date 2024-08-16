Киев пытался атаковать Крым БПЛА и катерами-дронами

Киевский режим организовал атаку с помощью воздушных и надводных беспилотников на Крым. Дежурные огневые средства помешали ВСУ добиться желаемого, дроны обезврежены.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Украинские боевики ежедневно предпринимают попытки атаковать мирные районы России с помощью дронов. Накануне вечером шесть жителей Белгородской области пострадали в результате атак украинских боевиков.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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