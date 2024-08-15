Шесть белгородцев ранены в результате атак ВСУ

Шесть жителей Белгородской области пострадали в результате атак украинских боевиков. Четырех раненых в больницу доставила скорая помощь, еще две женщины обратились к медикам после утренних ударов БПЛА.

Украинский дрон взорвался около административного здания в селе Дунайка Грайворонского округа. Поврежден фасад здания и рядом стоявшие автомобили, а четыре мирные жителя были ранены.

«Трех пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга везут в городскую больницу №2 Белгорода. Ещё одной пострадавшей оказана амбулаторная помощь в Грайворонской ЦРБ, у женщины осколочное ранение мягких тканей предплечья», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также жительница Шебекино госпитализирована в городскую больницу областной столицы. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги во время утренней атаки беспилотника на МКД. Еще одна женщина сама пришла в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали сотрясение мозга, и после оказания первой помощи пострадавшую переведут в областную больницу.

Правительственная комиссия повысила уровень режима ЧС в Белгородской области до федерального, поскольку масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно справиться с последствиями сложившейся ситуации.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube