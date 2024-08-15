В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности повысила уровень режима ЧС в Белгородской области до федерального.

Глава МЧС России Александр Куренков как председатель комиссии предложил эту меру.

«Масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации. Предлагаю отнести ситуацию к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», – сказал Куренков.

Остальные члены комиссии с ним согласились.

Министр подчеркнул, что недопустимо завышать цены на продукты и товары первой необходимости без объективных причин. Куренков призвал ФАС взять ситуацию на контроль.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел региональный режим ЧС 14 августа в связи с активностью украинских боевиков. Глава региона пообещал обратиться к Москве для повышения уровня ЧС до федерального.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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