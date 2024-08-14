В Белгородской области введен режим ЧС

Режим ЧС регионального уровня введен в Белгородской области в связи с активностью украинских боевиков. Губернатор региона Вячеслав Гладков намерен обратиться в правительственную комиссию для повышения уровня ЧС до федерального.

Поводом для такого решения стали ежедневные обстрелы региона с украинской стороны, которые привели к повреждениям домов и унесли жизни мирных граждан.

«Обстановка продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Поэтому решаем с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня», – сказал Гладков в утреннем видеообращении.

Губернатор отметил, что введение ЧС поможет принять меры для дополнительной защиты населения и поддержки пострадавших.

Накануне ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в области и повредили линию газоснабжения. Кроме того, 10 августа Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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