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Среда, 11 сентября 2024, 15:52 мск

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ВС РФ отразили атаку спецподразделений ВСУ на буровую установку в Черном море

Сегодня ночью российские военные сорвали попытку киевского режима захватить в акватории Черного моря российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2». Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, в ходе боя уничтожено 8 морских катеров и до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций.

В ведомстве уточнили, что для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard «Sea Force» с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины.

«В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до восьмидесяти украинских военнослужащих сил специальных операций. Ещё шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – уточнили в Минобороны РФ.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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