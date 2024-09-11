Российские войска улучшили положение на трех фронтах специальной военной операции в Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республиках.

Как сообщает министерство обороны, за минувшие сутки нанесены удары оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией по передовым пунктам ВСУ, складам боеприпасов и скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах. Потери противника составили более 2000 боевиков.

Самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск, которыми нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Елизаветовка и Катериновка в ДНР. При этом были отражены две контратаки штурмовых групп противника.

На этом направлении ВСУ потеряли до 655 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм американскую гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», три 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 105 мм орудие М119 производства США.

За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, девять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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