Террор в Курской области: в России возбуждено уголовное дело против генерала ВСУ

Следственный комитет (СК) России сообщил о возбуждении уголовного дела против генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Красильникова за преступления и террор на территории Курской области.

В частности, украинский военачальник обвиняется, в том числе, в убийстве, покушении на убийство, теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и насилие в отношении представителя власти.

По данным СК, под руководством Красильникова украинские боевики 6 августа 2024 года незаконно пересекли границу России в Курской области, наносили ракетные удары, а также атаковали беспилотниками жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорта, а также минировали дороги, чтобы не допустить эвакуации мирных жителей.

«В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт. Помимо этого, проживающие на территории Курской области мирные граждане вынуждены были покинуть места своего постоянного жительства», – говорится в сообщении СК.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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