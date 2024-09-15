ВСУ шесть раз пытались прорваться через границу в Курской области и потеряли три танка

Российские войска продолжают наступательные действия в Курской области, отбивая контратаки противника. Киевские боевики шесть раз пытались прорваться через границу, но потерпели неудачу. Тем временем, продолжается операция по уничтожению формирований ВСУ.

В зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка и Малая Локня. Сорваны две попытки атаки в направлении населенных пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное. В результате киевский режим потерял до 25-ти человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и две боевые бронированные машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

«Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье. Противник потерял до 60-ти человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины», – сообщили в Минобороны РФ.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска наносят удары по формированиям и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь. Потери противника составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и восемь автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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