В руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на Украине – больнице или детскому саду. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

Инсценировка с большим количество жертв будет широко освещаться в международных СМИ с целью привлечения внимания всего мира. «Руководство Украины рассчитывает таким изуверским способом повысить боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на использование ракетного вооружения для поражения объектов в глубине территории России, привлечь поддержку стран Глобального Юга. Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», – говорится в сообщении.

США планируют использовать провокацию для усиления уже развернутой ими кампании давления на Иран и Северную Корею. Вашингтон и Киев будут утверждать, что именно эти страны поставили ракеты, которые Москва якобы применит для нанесения ударов по детскому учреждению.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен призывал страны Евросоюза ввести новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за передачу оружия российской стороне. Провокация должна подтолкнуть ЕС к максимально жесткой реакции.

«Развитие украинского кризиса показывает, что Киев и его западные спонсоры отказываются учиться на своих ошибках. После череды кровавых провокаций, включая циничную инсценировку в Буче, удар украинской ракетой по вокзалу в Краматорске и недавнее падение ракеты украинской ПВО на территории киевской больницы «Охматдет», уже мало кто в мире верит в «коварство» Москвы и «невинность» Киева», – отметили в СВР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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