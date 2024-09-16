Зеленский готовится к Генассамблее ООН: снова попытается уговорить Запад на удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к выступлению на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября. Как пишут киевские СМИ, этот повод будет использован для новых переговоров об ударах западным оружием по территории России.

Предполагается, что на Генассамблее соберутся лидеры, в том числе, европейских государств. Запланировано также выступление уходящего президента США Джо Байдена.

Обсуждение перспектив западной поддержки ожидается в кулуарах. Ключевой вопрос – поставки дальнобойных вооружений и разрешение на их использования для ударов вглубь России.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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