российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 сентября 2024, 18:58 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский готовится к Генассамблее ООН: снова попытается уговорить Запад на удары по России

Фото: сайт ООН

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к выступлению на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября. Как пишут киевские СМИ, этот повод будет использован для новых переговоров об ударах западным оружием по территории России.

Предполагается, что на Генассамблее соберутся лидеры, в том числе, европейских государств. Запланировано также выступление уходящего президента США Джо Байдена.

Обсуждение перспектив западной поддержки ожидается в кулуарах. Ключевой вопрос – поставки дальнобойных вооружений и разрешение на их использования для ударов вглубь России.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Покушавшийся на Трампа проукраинский американец признавал невозможность победы в войне против России / Зима будет разрушительной для Украины / Увеличилось число пострадавших после обстрела Сватово в ЛНР / Армия России освободила ещё два населенных пункта в Курской области / Киев и Вашингтон готовят провокацию с «ударом России» по детскому учреждению / Зеленский раскрыл план лишить россиян комфортной жизни / Депутаты Рады через суд потребовали провести выборы президента / ВС РФ взяли восемь сел в ДНР, Банк России повысил ставку, Киев подбил цели для ATACMS – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,