Подразделения ВС РФ еще улучшили положение в зоне СВО и разбили скопления боевиков в Харьковской области. За сутки уничтожены 1960 боевиков и семь единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» ликвидировала до 85 украинских военных, в том числе около Волчанска и Верхней Писаревки Харьковской области. Группировка «Запад» успешно отразила три контратаки ВСУ и улучшила тактическое положение. Противник лишился до 600 человек, танка, трех боевых бронемашин на этом участке, в том числе в районе Купянска, Петропавловки, Ковшаровки, Глушковки, Новоосиново, Кругляковки Харьковской области.

Бойцы группировок «Южная», «Центр» и «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения ВС ФР отбили в общей сложности 17 контратак противника и ликвидировали 1255 боевиков.

Группировка «Днепр» уничтожила до 20 военнослужащих, полевой склад боеприпасов.

Авиация, БПЛА, ракетчики и артиллерия ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления боевиков и военной техники в 145 районах. Средства ПВО за сутки сбили снаряд РСЗО HIMARS производства США и 36 беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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