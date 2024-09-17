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Вторник, 17 сентября 2024, 20:11 мск

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ВС РФ освободили город Украинск в ДНР – источник

Российские войска взяли под контроль город Украинск в Донецкой народной республике, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточняется, собеседник предоставил агентству фотографии, на которых, по его данным, российские бойцы вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты, находящейся на окраине Украинска.

Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тысячи человек. Расположен в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха, через который снабжается значительная часть группировки ВСУ в Донбассе. Его освобождение позволит нарушить логистику противника.

Донецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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