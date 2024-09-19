ВС РФ помешали новым группам ВСУ прорваться в Россию и уничтожили 300 боевиков

Российские бойцы при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ к Новому Пути, Малой Обуховке и Медвежьему.

Группировка «Север» на Курском направлении сорвала попытки противника контратаковать в направлении Борков, Кремяного, Любимовки и Обуховки и разбили противника около Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

Авиация, артиллерия и пехота разбили скопления боевиков около 20 населенных пунктов. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики ударили по резервам ВСУ в районе 16 населенных пунктов и в Сумской области.

За сутки ВСУ лишились более 300 боевиков, 14 единиц бронетехники, в том числе танка, двух БМП, бронетранспортера и 10 боевых бронемашин. Уничтожены три понтонных переправы, следует из данных Минобороны РФ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14950 военнослужащих, 122 танка и 913 единиц другой бронетехники, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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