Группы ВСУ вновь пытались прорвать российскую границу на Курском направлении, но провалился. Российские бойцы также успешно отбили контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии успешно отбила четыре попытки украинских боевиков прорваться через границу РФ к Новому Пути и Медвежьему. До 60 украинских военных убиты и ранены, ликвидированы два танка, три БМП CV-90 шведского производства, четыре боевые бронемашины и инженерная машина разграждения.

ВС РФ сорвали попытки противника контратаковать в направлении Кремяного, Любимовки и Малой Локни. ВСУ лишились до 30 человек убитыми и ранеными, двух боевых бронемашин, самоходки «Гвоздика».

Противник разбит около Любимовки, Дарьино, Зеленого Шляха, Николаево-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово. Авиация, артиллерия и пехота ударили по скоплениям боевиков около 21 населенного пункта. Также разбиты скопления противника и резерв ВСУ в районе 17 поселений Сумской области.

За сутки ВСУ лишились более 370 человек, 18 единиц бронетехники, в том числе двух танков, четырех БМП. Уничтожена одна понтонная переправа. За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15300 военных, 124 танка и 929 единиц другой бронетехники.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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