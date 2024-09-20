Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам ВПК и базам наемников на Украине

За прошедшую неделю ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Целями атак стали объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, места хранения дронов, а также эшелоны с иностранным вооружением.

Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов и материально-технических средств, ремонтным базам восстановления вооружения и военной техники, пунктам временной дислокации ВСУ, нацформирований и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировок войск отбили более 100 контратак штурмовых групп противника, освободили населенные пункты Успеновка и Борки. Потери киевского режима составили более 16,4 тысячи боевиков и наемников, 25 танков, в том числе немецкий «Leopard», 147 броневиков, 242 автомобиля, 149 орудий полевой артиллерии, две РСЗО, 24 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожены 37 полевых складов боеприпасов.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами ПВО за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь оперативно-тактических ракет ATACMS, 12 управляемых авиабомб «Hammer», 42 реактивных снаряда HIMARS и 305 беспилотников.

«ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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