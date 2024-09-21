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Суббота, 21 сентября 2024, 13:23 мск

Новости Конфликт на Украине

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Армия России нанесла мощный групповой удар по военным и энергетическим объектам Украины

Сегодня ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Вместе с тем за последние сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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