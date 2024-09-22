Российская армия нанесла новый удар по энергетическим объектам Украины, а также улучшила положение на фронтах специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за минувшие сутки уничтожено порядка 1400 боевиков, а также склады с боеприпасами и десятки единиц бронетехники и артиллерии.

Самые серьезные потери противник несет в зоне ответственности «Южной» группировки, подразделения которой заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок, Дружковка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Зализнянское, Николаевка, Константинополь, Курахово и Константиновка в Донецкой народной республике.

На этом направлении ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США и 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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