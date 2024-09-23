Российские войска успешно продвинулись на четырех направлениях в зоне СВО несмотря на попытки противника контратаковать. За сутки уничтожены до 1795 боевиков и 13 единиц бронетехники ВСУ, следует из данных Минобороны РФ.

Группировки «Запад», «Центр», «Южная» и «Восток» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи. Успешно отбиты в общей сложности 14 контратак противника.

Бойцы группировки «Запад» ликвидировали до 450 украинских военных, танк, восемь боевых бронемашин, полевой склад боеприпасов. На участке «Южной» группировки ВСУ лишились до 600 человек, двух ББМ. Бойцы «Центра» ликвидировали до 440 боевиков, одну ББМ, а «Востока» – до 140 боевиков.

Группировка «Север» уничтожила до 105 украинских военных, бронетранспортер. Бойцы «Днепра» ликвидировали до 60 боевиков.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены скопления боевиков и военной техники противника в 135 районах. Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS и снаряд РСЗО HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 35 беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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