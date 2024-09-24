Алаудинов вывел из окружения бойцов, удерживавших позиции более месяца

Бойцы спецназа «Ахмат» вывели из окружения в Курской области бойцов, которые были отрезаны от основных сил более месяца, рассказал командир спецназа Апти Алаудинов. По его словам, ребята не сдали противнику важный логистический узел.

Работа по разрыву окружения шла несколько дней. Бойцы закрепились на выгодной позиции и тогда забрали своих товарищей из окружения.

«Я выводил ребят с участка, где они пробыли в полном окружении более месяца, и мы не имели доступа к ним. Если бы они хотели бросить позиции, то могли бы уйти. Но это очень важный логистический узел, нельзя было его отдавать, пока мы конкретно не закрепились на следующем участке. После этого уже мы этих ребят вывели», – рассказал Алаудинов в своем блоге.

Все военные находятся в госпитале, и большинство из них направлены на лечение в Москву и другие регионы.

Также совместными усилиями уничтожены два пункта управления БПЛА, пикап с десантом. По всей линии российские бойцы продвинулись вперед, но ВСУ сумели подвезти свежие силы и заменили «потрепанные» подразделения.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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