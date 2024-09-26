Группировка «Запад» захватила 43 опорных пункта ВСУ

Бойцы группировки ВС РФ «Запад» захватили 43 опорных пункта противника в зоне СВО. Ракетчики поразили 14 пунктов управления вражескими беспилотниками, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«В результате активных действий мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, захватили 43 опорных пункта противника», – приводит его слова ТАСС.

Расчеты ПВО смогли сбить 11 атакующих дронов самолетного типа и поразить 14 пунктов управления дронами ВСУ.

За ночь система ПВО также уничтожила семь украинских БПЛА над приграничными регионами РФ. Четыре дрона сбиты над Белгородской областью, один – над Курской и два – над Брянской.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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