ПВО сбила семь украинских дронов над приграничными регионами России

Система ПВО пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области», – сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что никто из мирных граждан не пострадал в результате атаки или работы средств ПВО.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он в телеграм-канале.
Москва, Наталья Рязанова
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