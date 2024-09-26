ПВО сбила семь украинских дронов над приграничными регионами России

Система ПВО пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что никто из мирных граждан не пострадал в результате атаки или работы средств ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он в телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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