СКР привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников ВСУ

Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима. Об этом говорится в сообщении по итогам оперативного совещания главы СКР Александра Бастрыкина в Донецке.

«К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение», – сообщает ведомство.

Так в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. Следователи установили, что он прибыл в Львовскую область в апреле 2023 года, где прошел специальную военную подготовку, а затем был направлен в город Славянск в ДНР и за вознаграждение принимал участие в боевых действиях.

«При попытке перемещения группы наемников с территории ДНР на территорию ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими, в результате часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана», – отметили в СКР.

Правоохранители провели комплекс следственных действий и собрали большой объем доказательств, подтверждающих причастность Гоглидзе к совершенному преступлению.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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