российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 сентября 2024, 11:36 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

СКР привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников ВСУ

Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима. Об этом говорится в сообщении по итогам оперативного совещания главы СКР Александра Бастрыкина в Донецке.

«К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение», – сообщает ведомство.

Так в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. Следователи установили, что он прибыл в Львовскую область в апреле 2023 года, где прошел специальную военную подготовку, а затем был направлен в город Славянск в ДНР и за вознаграждение принимал участие в боевых действиях.

«При попытке перемещения группы наемников с территории ДНР на территорию ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими, в результате часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана», – отметили в СКР.

Правоохранители провели комплекс следственных действий и собрали большой объем доказательств, подтверждающих причастность Гоглидзе к совершенному преступлению.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Группировка «Запад» захватила 43 опорных пункта ВСУ / Российские войска помешали ВСУ прорваться через границу в Курской области / Армия России освободила Острое и Григоровку в ДНР / Зеленский заявил, что в «плане победы» нет пункта о переговорах / ВС РФ отбили 16 контратак и продвинулись на четырех направлениях в зоне СВО / Армия России ударила по силам десяти бригад ВСУ в Курской области / ВС РФ уничтожили более 1700 украинских боевиков и 13 единиц бронетехники / В Раде назвали вопросом времени сдачу Угледара

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,