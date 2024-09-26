Армия России освободила ещё один населенный пункт в ДНР

Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике и улучшили позиции на нескольких направлениях специальной военной операции. Как следует из сводки министерства обороны РФ, потери ВСУ составили в общей сложности более 2200 военнослужащих.

Так, в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Украинск. При этом отражено десять контратак штурмовых групп и нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка в ДНР.

Потери вооруженных формирований противника на этом направлении составили до 670 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушка «Гиацинт-Б».

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки войск «Южная», подразделения которой улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противникам около Северска, Верхнекаменского, Краматорска и Николаевки в ДНР. Здесь противник потерял до 750 военнослужащих, десять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, две 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 105-мм орудие М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Нота». Уничтожены девять складов боеприпасов.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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