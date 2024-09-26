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Четверг, 26 сентября 2024, 14:54 мск

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ВСУ потеряли 40 боевиков при попытке прорваться через российскую границу

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки ВСУ предприняли три безуспешные попытки прорваться через границу в Курской области. В результате киевский режим лишился 40 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», – говорится в сообщении.

Кроме того, 15 украинских военных, два броневика и автомобиль были уничтожены во время неудачной контратаки, которую ВСУ предприняли у населенного пункта Обуховка.

Тем временем, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли поражение формированиям бригад противника в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

Авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Кубаткин, Княжий 1-й, Косица, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Южный.

В Сумской области ВС РФ бомбят резервы бригад ВСУ в районах населенных пунктов Барило, Беловоды, Бывалино, Ворожба, Журавка, Глухов, Гуриновка, Заруцкое, Искрисковщина, Кислая Дубина, Катериновка, Павловка, Речки, Старые Вирки, Стецьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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