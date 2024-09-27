ВС РФ отразили 11 попыток прорвать границу РФ на курском направлении

Группировка «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразила 11 попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Подразделения «Севера» продолжили наступательные действия и разбили противника под Любимовкой, Дарьино, Новым Путем, Николаево-Дарьино и Плехово. Бойцы успешно отразили пять контратак ВСУ в направлении Любимовки и Плехово, а противник лишился до 30 человек убитыми и ранеными, четырех боевых бронемашин. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям боевиков и техники в районе 16 населенных пунктов. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ еще около 16 населенных пунктов.

По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ лишились более 330 человек, 16 единиц бронетехники, артиллерийского орудия, станции РЭБ, станции контрбатарейной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен. За все время боевых действий на Курском направлении ликвидированы более 17750 военных, 131 танк и 996 единиц другой бронетехники.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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