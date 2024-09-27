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Пятница, 27 сентября 2024, 16:45 мск

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У ВСУ «сыплется всё…» Российские военные провели успешный штурм Калиновки в ДНР

В Донецкой народной республике фактически освобождено село Калиновка в результате успешного штурма российских войск. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, есть продвижение ВС РФ по направлению к Часову Яру.

«У нас активизировалось часовярское направление, особенно севернее. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки... Противник даже не ожидал, наверное, там удара, потому что сосредоточил свои действия на угледарском направлении. Туда, на самом деле, сегодня брошены вот те остатки того, что у него есть на донецком направлении», – уточнил Кимаковский (цитата по РИА «Новости»).

Советник главы ДНР также отметил, что российские военные держат под контролем дороги возле Угледара и Селидово, отрезая противнику возможность получать боеприпасы. «За последние дни фактически перерублены основные артерии, которые позволяли противнику хоть как-то двигаться и маневрировать резервами, силами и средствами вдоль южнодонецкого направления. И оно, как мы видим, сыпется всё», – подчеркнул Кимаковский.

Донецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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