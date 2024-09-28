ВС РФ отразили пять попыток украинских боевиков прорвать границу России на Курском направлении. За сутки ВСУ лишились более 370 человек и восьми единиц бронетехники.

Противник пытался прорваться через границу РФ к Новому Пути и Медвежьему, но был остановлен и лишился 60 человек убитыми и ранеными, двух боевых бронемашин. Группы боевиков также выдвигались в сторону Любимовки, Кремяного, Камышевки и Черкасского Поречного, но провалились и потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.

Группировка «Север» продолжила наступать на захваченные противником поселения на Курском направлении и разбила группы боевиков около Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово. Авиация и артиллерия поразили скопления боевиков в районе 19 населенных пунктов. Воздушные удары с участием ракетных войск нанесены по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам.

За сутки российские бойцы ликвидировали более 370 боевиков, восемь единиц бронетехники, два артиллерийских орудия и восемь автомобилей. За все время боевых действий на Курском направлении противник лишился более 18130 человек, 132 танков и 1003 единиц другой бронетехники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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